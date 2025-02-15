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Чемпионат мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в спринте, Фийон-Майе уступил 15 секунд, Райт – 27, Ульдал показал лучшую скорострельность

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в спринте на ЧМ-2025 по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Спринт, мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.21,2

2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,7

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,7

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 10,7

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 14,9

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,1

7. Эрик Перро (Франция) – 21,9

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,5

9. Кэмпбелл Райт (США) – 27,8

10. Фабьен Клод (Франция) – 33,2

11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,0

12. Йеспер Нелин (Швеция) – 37,5

13. Филипп Наврат (Германия) – 39,6

14. Тарьей Бо (Норвегия) – 40,5...

19. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50,6

Скорострельность

1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 40,1 (1)

2. Симон Эдер (Австрия) – 41,1 (1)

3. Миха Довжан (Словения) – 42,8 (2)

4. Адам Раннелс (Канада) – 43,7 (1)

5. Якко Ранта (Финляндия) – 44,6 (2)

6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 44,8 (0)

7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,3 (2)

8. Юстус Штрелов (Германия) – 46,1 (1)...

21. Йоханнес Бо (Норвегия) – 48,6 (0)...

25-26. Кэмпбелл Райт (США) – 49,1 (0)...

25-26. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,1 (1)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
спринт
logoЧемпионат мира по биатлону
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoсборная Швеции
logoЭндре Стремсхайм
logoВебьорн Сорум
logoМартин Понсилуома
logoКентен Фийон-Майе
logoСебастьян Самуэльссон
logoТарьей Бо
logoЭрик Перро
logoсборная Германии
logoЙеспер Нелин
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Франции
logoФилипп Наврат
logoФабьен Клод
logoКэмпбелл Райт
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Австрии
logoМиха Довжан
logoЮстус Штрелов
logoНиклас Хартвег
logoЯкко Олави Ранта
logoСебастьян Штальдер
logoМартин Ульдал
logoСимон Эдер
logoАдам Раннелс
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