Чемпионат мира. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне в спринте, Фийон-Майе уступил 15 секунд, Райт – 27, Ульдал показал лучшую скорострельность
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Спринт, мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.21,2
2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,7
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 9,7
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 10,7
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 14,9
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 15,1
7. Эрик Перро (Франция) – 21,9
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,5
9. Кэмпбелл Райт (США) – 27,8
10. Фабьен Клод (Франция) – 33,2
11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,0
12. Йеспер Нелин (Швеция) – 37,5
13. Филипп Наврат (Германия) – 39,6
14. Тарьей Бо (Норвегия) – 40,5...
19. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 50,6
Скорострельность
1. Мартин Ульдал (Норвегия) – 40,1 (1)
2. Симон Эдер (Австрия) – 41,1 (1)
3. Миха Довжан (Словения) – 42,8 (2)
4. Адам Раннелс (Канада) – 43,7 (1)
5. Якко Ранта (Финляндия) – 44,6 (2)
6. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 44,8 (0)
7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 45,3 (2)
8. Юстус Штрелов (Германия) – 46,1 (1)...
21. Йоханнес Бо (Норвегия) – 48,6 (0)...
25-26. Кэмпбелл Райт (США) – 49,1 (0)...
25-26. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 49,1 (1)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий