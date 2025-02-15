Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»

Биатлонист Савелий Коновалов пошутил, что случайно обыграл взрослую сборную.

20-летний Коновалов взял серебро на Кубке сильнейших в Раубичах и стал лучшим из россиян. Победил белорус Антон Смольский.

– Как ты на подъеме накинул семь секунд очень сильному Авсеенко?

– Не знаю. Может, просто лыжи были лучше. Пошел работать на максимуме. И до конца так.

– Ты обыграл всю взрослую сборную России. Как прокомментируешь этот факт?

– Случайность, наверное, – сказал Коновалов со смехом.