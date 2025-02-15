Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
Биатлонист Савелий Коновалов пошутил, что случайно обыграл взрослую сборную.
20-летний Коновалов взял серебро на Кубке сильнейших в Раубичах и стал лучшим из россиян. Победил белорус Антон Смольский.
– Как ты на подъеме накинул семь секунд очень сильному Авсеенко?
– Не знаю. Может, просто лыжи были лучше. Пошел работать на максимуме. И до конца так.
– Ты обыграл всю взрослую сборную России. Как прокомментируешь этот факт?
– Случайность, наверное, – сказал Коновалов со смехом.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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