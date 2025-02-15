  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Халили о сборах в Европе: «Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпиаде – конечно, стоит рассматривать такие поездки»
1

Халили о сборах в Европе: «Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпиаде – конечно, стоит рассматривать такие поездки»

Биатлонист Карим Халили высказался о возможности проведения сбора в Европе.

Ранее в Италии провели сбор российские лыжники. 

«Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпийских играх, то, конечно, с этой целью стоит рассматривать такие поездки. Если кто‑то захочет этим заниматься, то спокойно все организует.

На Кубке сильнейших у меня вышел не самый лучший первый день, честно говоря. Наверное после гор состояние постоянно будет меняться. Не все получилось.

За женской гонкой тоже следил, у [супруги] Насти тоже не задалось. Не справилась в стрельбе. Видимо, очень многого хотела, но не получилось. Надеюсь, спокойнее подойдет к следующим гонкам», – сказал Халили, который занял 5-е место в спринте. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoКарим Халили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Каплину чаще всех среди биатлонистов проверяли на допинг в 2024 году
241 февраля, 07:13
Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах
6027 января, 08:36
Кубок России. Общий зачет. Латыпов вернул лидерство, Бабиков отстает на три очка, Бажин – 3-й
1126 января, 12:42
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по биатлону-2025. Спринт. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 40-м, Самуэльссон – 46-м, Йоханнес Бо – 48-м, Жаклен – 50-м, Тарьей Бо – 60-м, Перро – 64-м
2316 минут назад
Анастасия Шевченко о сборах в Европе: «Насколько я знаю, существует проблема вывоза оружия. Можно ехать и тренироваться без него»
121 минуту назад
Антон Смольский: «Пожелаем Серохвостову выздоровления, чтобы он чаще выходил на старты. Хочется соревноваться с сильнейшими»
4сегодня, 12:03
❄️ Кубок сильнейших. Смольский выиграл спринт, Коновалов – 2-й, Авсеенко – 3-й, Халили – 5-й, Латыпов – 10-й, Логинов – 21-й
102сегодня, 11:20
Михаил Дегтярев: «Находимся в коммуникации с МОК, исправили устав. Ждем восстановления признания Олимпийского комитета России»
20сегодня, 11:18
Анастасия Шевченко о чемпионате мира: «Очень обидно, что нас там нет. Трасса в Ленцерхайде – моя любимая»
2сегодня, 11:04
Самуэльссон о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Чувствую грусть и досаду. Он замечательный спортсмен, очень жаль, что его не будет в следующем году»
1сегодня, 10:58
Домрачева об отстранении россиян и белорусов: «Это не имеет никакого смысла. Для многих рушатся мечты такими несправедливыми решениями»
4сегодня, 10:49
Министр спорта Беларуси: «Наши биатлонисты конкурентоспособны – это победители и призеры Олимпиад, чемпионатов мира. Они все в прекрасной форме»
5сегодня, 10:30
Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»
29сегодня, 10:18
Ко всем новостям
Последние новости
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
сегодня, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Рекомендуем