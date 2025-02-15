Халили о сборах в Европе: «Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпиаде – конечно, стоит рассматривать такие поездки»

Биатлонист Карим Халили высказался о возможности проведения сбора в Европе.

Ранее в Италии провели сбор российские лыжники.

«Если рассчитывать на то, что в следующем году получится поучаствовать в Олимпийских играх, то, конечно, с этой целью стоит рассматривать такие поездки. Если кто‑то захочет этим заниматься, то спокойно все организует.

На Кубке сильнейших у меня вышел не самый лучший первый день, честно говоря. Наверное после гор состояние постоянно будет меняться. Не все получилось.

За женской гонкой тоже следил, у [супруги] Насти тоже не задалось. Не справилась в стрельбе. Видимо, очень многого хотела, но не получилось. Надеюсь, спокойнее подойдет к следующим гонкам», – сказал Халили , который занял 5-е место в спринте.