Бьорндален о норвежских спортсменах: «Мы не связаны с армией или таможней, у нас нет запасного варианта. Это заставляет по-настоящему хотеть добиться успеха»

Уле Эйнар Бьорндален объяснил причины успеха норвежских спортсменов.

«Думаю, мы строили все шаг за шагом. У нас было несколько хороших талантов и, прежде всего, лучшая система. Что касается планирования тренировок, я бы сказал, что перед Играми-1998 произошли небольшие изменения.

В целом у нас небольшая страна, но население знает, чего оно хочет, и идет ва-банк, когда решает достичь цели. Мы не думаем о возможных последствиях, можем пойти на значительный риск.

Мы можем очень рано бросить школу, учебу или работу, чтобы посвятить себя карьере. В 16 лет я уехал из дома, чтобы пойти в лыжную школу в Гейло, в двух с половиной часах езды от дома.

В отличие от других стран, мы не связаны с армией или таможней, у нас нет запасного варианта, если мы начинаем спортивную карьеру, нет безопасности. Если что-то пойдет не так, это опасно.

Это заставляет по-настоящему хотеть добиться успеха, делать все для этого», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью L’Équipe.

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