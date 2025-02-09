Бьорндален о норвежских спортсменах: «Мы не связаны с армией или таможней, у нас нет запасного варианта. Это заставляет по-настоящему хотеть добиться успеха»
«Думаю, мы строили все шаг за шагом. У нас было несколько хороших талантов и, прежде всего, лучшая система. Что касается планирования тренировок, я бы сказал, что перед Играми-1998 произошли небольшие изменения.
В целом у нас небольшая страна, но население знает, чего оно хочет, и идет ва-банк, когда решает достичь цели. Мы не думаем о возможных последствиях, можем пойти на значительный риск.
Мы можем очень рано бросить школу, учебу или работу, чтобы посвятить себя карьере. В 16 лет я уехал из дома, чтобы пойти в лыжную школу в Гейло, в двух с половиной часах езды от дома.
В отличие от других стран, мы не связаны с армией или таможней, у нас нет запасного варианта, если мы начинаем спортивную карьеру, нет безопасности. Если что-то пойдет не так, это опасно.
Это заставляет по-настоящему хотеть добиться успеха, делать все для этого», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону в интервью L’Équipe.
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