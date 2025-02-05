Губерниев показал видео с тренировки Бьорндалена в Минске: «Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?»
Губерниев показал тренировку норвежского биатлониста Бьорндалена в Минске.
«Легендарный Уле Эйнар Бьорндален тренируется в Минске! Наш корр Маша Коробова с оператором подсмотрели!
Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, опубликовав видео в своем телеграм-канале.
Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, он завершил спортивную карьеру в 2018 году. Его супруга – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси.
15–23 февраля в Раубичах пройдет Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов. Участие примут российские и белорусские биатлонисты.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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