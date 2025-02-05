Губерниев показал видео с тренировки Бьорндалена в Минске: «Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?»

Губерниев показал тренировку норвежского биатлониста Бьорндалена в Минске.

«Легендарный Уле Эйнар Бьорндален тренируется в Минске! Наш корр Маша Коробова с оператором подсмотрели!

Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев , опубликовав видео в своем телеграм-канале.

Бьорндален – восьмикратный олимпийский чемпион, он завершил спортивную карьеру в 2018 году. Его супруга – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси.

15–23 февраля в Раубичах пройдет Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов. Участие примут российские и белорусские биатлонисты.

ВИДЕО