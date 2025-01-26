Тихонов о братьях Бо: «Сложно верить в случайности, когда лидеры мирового биатлона завершают карьеру за год до Олимпийских игр»

Александр Тихонов считает, что у братьев Бо были веские причины завершить карьеру.

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо , которые являются многократными победителями чемпионатов мира и Олимпийских игр, объявили о завершении карьеры в конце текущего сезона.

«Сложно верить в случайности, когда лидеры мирового биатлона завершают карьеру за год до Олимпийских игр. Значит, есть на то основания и причины.

На Кубке мира они привыкли к тому, что еще со времен Андерса Бессеберга к ним были благосклонны. В свое время Уле Эйнар Бьорндален нарушил прохождение трассы и остался безнаказанным, сохранив золотую медаль. Судить не нам, но, имея такие результаты, вдруг завершать карьеру – это странно. Думаю, есть на то более серьезная причина.

Мой конкурент Тор Свеннсбергет, который только один раз смог меня обыграть, обвинял меня в употреблении допинга. Мы знаем, сколько астматиков в норвежской команде, знаем, что они делают в лыжных гонках, где их откачивали на трассе после этого. Поэтому я не берусь утверждать, так как не владею фактами, но дыма без огня не бывает», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов .

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы