Александр Тихонов: «Стоит участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Если Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец»
Александр Тихонов считает оправданной поездку на Игры под нейтральным флагом.
– До Олимпиады ровно год. Как вы думаете, допустят ли нас?
– У меня такое ощущение, что мы унижаемся, просим милостыню, чтоб нас допустили. Мы – великая держава, самая богатая территория земного шара, но все время стоим с протянутой рукой. Так дальше жить нельзя.
– Стоит ли участвовать в Олимпиаде, если нас допустят в нейтральном статусе?
– Стоит. Спортсмены – не политики. Если [Александр] Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?
Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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