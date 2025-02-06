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  • Александр Тихонов: «Стоит участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Если Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец»
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Александр Тихонов: «Стоит участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Если Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец»

Александр Тихонов считает оправданной поездку на Игры под нейтральным флагом.

– До Олимпиады ровно год. Как вы думаете, допустят ли нас?

– У меня такое ощущение, что мы унижаемся, просим милостыню, чтоб нас допустили. Мы – великая держава, самая богатая территория земного шара, но все время стоим с протянутой рукой. Так дальше жить нельзя.

– Стоит ли участвовать в Олимпиаде, если нас допустят в нейтральном статусе?

– Стоит. Спортсмены – не политики. Если [Александр] Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

Наши герои Олимпиады-2022: как у них дела и кто доедет до Игр через год?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Тихонов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Большунов
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