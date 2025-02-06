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Министр спорта Дегтярев и глава СБР Майгуров на встрече обсудили темы производства патронов для биатлона и отсутствия снега на трассах

Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой СБР Виктором Майгуровым.

«Сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР) провел рабочую встречу с членом исполкома ОКР, президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым.

Обсудили предстоящий Кубок сильнейших спортсменов, который состоится в Раубичах (Белоруссия) 15-23 февраля. Планирую лично побывать на этих стартах.

Виктор Викторович рассказал, что волнующий спортсменов и болельщиков вопрос с отсутствием снега решен. В Раубичах при подготовке трасс организаторы использовали как искусственный снег, так и снег, заготовленный заранее в снегохранилище.

Также подвели итоги работы Союза биатлонистов в 2024 году и обсудили тему производства российских патронов для биатлона», – написал министр спорта России в телеграм-канале.

Я побывал на российском биатлоне и понял, почему там так мало зрителей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева»
logoСоюз биатлонистов России
logoМихаил Дегтярев
logoВиктор Майгуров
Кубок сильнейших спортсменов
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