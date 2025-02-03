Майгуров о возможном переносе Кубка сильнейших спортсменов в Россию: «Турнир пройдет в Раубичах, ничего не изменилось»

Майгуров сообщил, что Кубок сильнейших спортсменов пройдет в белорусских Раубичах.

Турнир запланирован на 15-23 февраля. В программу войдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс‑старт, а также смешанные эстафеты. Ранее сообщалось, что из‑за погодных условий старты могут перенести в Россию.

«Ничего не изменилось, соревнования пройдут в Раубичах. Других новостей у меня нет, на данный момент это Беларусь. Все по плану», – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Сейчас оргкомитет будет принимать окончательное решение по поводу проведения соревнований. Заранее договаривались, что дедлайн 3 февраля, поэтому точно должны определиться. Но я думаю, что это собрание уже чисто формальное.

Думаю, что вероятность проведения соревнований 100 процентов», – заявил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.