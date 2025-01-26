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Майгуров о недопуске биатлонистов: «Вместе с Минспортом и ОКР в одном лице работа продолжается. Надеюсь, тенденция по другим федерациям распространится и на нас тоже»

Виктор Майгуров рассказал о работе по допуску российских биатлонистов на турниры.

С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– По‑прежнему ничего новенького со стороны IBU? Может, есть какие‑то электронные письма друг другу?

– Все так и осталось. Положение то, которое мы обсуждали несколько недель назад в Рязани до Нового года. Других подвижек нет. Но вместе с Министерством спорта и Олимпийским комитетом России (ОКР) в одном лице эта работа продолжается. Я надеюсь, что тенденция по другим федерациям распространится и на нас тоже. В хорошем качестве, конечно.

– Если мы возвращаемся на международную арену, а в Европе фтор отменили, насколько мы сейчас соответствуем лучшим образцам?

– Мы занимаемся этой работой. Приобрели абсолютно новые и чистые лыжи, абсолютно новый инвентарь. Более того, в феврале будем это все тестировать в Европе, – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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