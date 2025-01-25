Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Симон – лучшая по скорострельности и чистому времени пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 25.08,4
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 25,9
3. Лу Жанмонно (Франция) – 27,7
4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 28,2
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 35,6
6. Ида Лиен (Норвегия) – 37,1
7. Паулина Батовска (Словакия) – 37,2
8. Милена Тодорова (Болгария) – 43,4...
14. Жюлия Симон (Франция) – 1.08,5...
18. Франциска Пройс (Германия) – 1.10,9
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,4 (0)
2. Алена Городна (Украина) – 1.33,0 (4)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (5)
4. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,9 (2)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.38,3 (1)
6. Ирина Петренко (Украина) – 1.38,7 (2)
7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.40,0 (1)
8. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.40,9 (5)...
16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.44,8 (1)...
22. Франциска Пройс (Германия) – 1.48,0 (1)
Чистое время пасьюта
1. Жюлия Симон (Франция) – 29.30,1
2. Лу Жанмонно (Франция) – 13,9
3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 23,9
4. Жанна Ришар (Франция) – 31,0
5. Франциска Пройс (Германия) – 50,5
6. Осеан Мишлон (Франция) – 51,1
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 54,0
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 56,9
9. Милена Тодорова (Болгария) – 1.00,4
10. Лотте Лие (Бельгия) – 1.05,7
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