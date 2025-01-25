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Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Симон – лучшая по скорострельности и чистому времени пасьюта

Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 25.08,4 

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 25,9 

3. Лу Жанмонно (Франция) – 27,7 

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 28,2 

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 35,6 

6. Ида Лиен (Норвегия) – 37,1 

7. Паулина Батовска (Словакия) – 37,2 

8. Милена Тодорова (Болгария) – 43,4...

14. Жюлия Симон (Франция) – 1.08,5...

18. Франциска Пройс (Германия) – 1.10,9 

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,4 (0)

2. Алена Городна (Украина) – 1.33,0 (4)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.33,8 (5)

4. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.36,9 (2)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.38,3 (1)

6. Ирина Петренко (Украина) – 1.38,7 (2)

7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.40,0 (1)

8. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.40,9 (5)...

16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.44,8 (1)...

22. Франциска Пройс (Германия) – 1.48,0 (1)

Чистое время пасьюта

1. Жюлия Симон (Франция) – 29.30,1 

2. Лу Жанмонно (Франция) – 13,9 

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 23,9 

4. Жанна Ришар (Франция) – 31,0 

5. Франциска Пройс (Германия) – 50,5 

6. Осеан Мишлон (Франция) – 51,1 

7. Анна Магнуссон (Швеция) – 54,0 

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 56,9 

9. Милена Тодорова (Болгария) – 1.00,4 

10. Лотте Лие (Бельгия) – 1.05,7 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoАнамария Лампич
Антхольц
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoИда Лиен
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoХанна Оберг
logoИрина Петренко (Варвинец)
logoРебекка Пасслер
logoЭми Басерга
logoЖюлия Симон
logoЛена Хекки-Гросс
logoЛу Жанмонно
logoФранциска Пройс
logoЖанна Ришар
logoЛиза Тереза Хаузер
logoАнна Магнуссон
гонка преследования (жен)
logoсборная Словении жен
logoсборная Бельгии жен
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