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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Ханна Оберг стартует 10-й, Жанмонно – 44-й, Симон – 50-й, Киркеэйде – 52-й, Эльвира Оберг – 56-й, Пройс – 58-й

16 января биатлонистки пробегут индивидуальную гонку на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2024/25 

5-й этап 

Рупольдинг, Германия

Женщины, индивидуальная гонка

Начало – 16:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

3. Эма Капустова 

6. Регина Эрмитс (Эстония)

7. Ида Лиен (Норвегия) 

8. Стефани Шерер (Германия) 

10. Ханна Оберг (Швеция) 

12. Люция Харватова (Чехия) 

13. Пола Боте (Франция) 

16. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

20. Юлия Таннхаймер (Германия) 

24. Анна Магнуссон (Швеция) 

26. Анамария Лампич (Словения) 

27. Гру Рандбю (Норвегия) 

28. Милена Тодорова (Болгария) 

29. София Шнайдер (Германия) 

33. Джессика Йислова (Чехия) 

34. Паулина Батовска (Словакия) 

37. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) 

38. Каролине Кноттен (Норвегия) 

40. Осеан Мишлон (Франция) 

42. Суви Минккинен (Финляндия) 

43. Эми Басерга (Швейцария) 

44. Лу Жанмонно (Франция) 

46. Селина Гротиан (Германия) 

48. Жанна Ришар (Франция) 

50. Жюлия Симон (Франция) 

52. Марен Киркеэйде (Норвегия) 

54. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 

56. Эльвира Оберг (Швеция) 

58. Франциска Пройс (Германия) 

62. Ванесса Фойгт (Германия) 

63. Юни Арнеклейв (Норвегия) 

66. Доротея Вирер (Италия)

69. Анастасия Кузьмина (Словакия)

70. Байба Бендика (Латвия) 

81. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

Полный состав участниц здесь. 

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoИда Лиен
logoРегина Эрмитс (Ойя)
logoХанна Оберг
logoЛена Хекки-Гросс
logoЛюция Харватова
logoАнна Магнуссон
logoАнамария Лампич
logoЮлия Таннхаймер
logoСофия Шнайдер
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoСуви Минккинен
logoКаролине Кноттен
logoЛу Жанмонно
logoСелина Гротиан
logoЭми Басерга
logoЛиза Тереза Хаузер
logoЖюлия Симон
logoФранциска Пройс
logoЭльвира Оберг
logoДоротея Вирер
logoВанесса Фойгт
logoАнастасия Кузьмина
logoБайба Бендика
logoРагнхильд Фемстейневик
logoЮни Арнеклейв
logoПола Боте
logoГру Рандбю
Стефани Шерер
logoОсеан Мишлон
logoЖанна Ришар
logoМарен Киркеэйде
logoДжессика Йислова
индивидуальная гонка (жен)
logoсборная Германии жен
logoсборная Австрии жен
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logoКубок мира по биатлону
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logoсборная Словакии жен
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logoсборная Болгарии жен
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