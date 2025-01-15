Кубок мира. Индивидуальная гонка. Ханна Оберг стартует 10-й, Жанмонно – 44-й, Симон – 50-й, Киркеэйде – 52-й, Эльвира Оберг – 56-й, Пройс – 58-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины, индивидуальная гонка
Начало – 16:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
3. Эма Капустова
6. Регина Эрмитс (Эстония)
7. Ида Лиен (Норвегия)
8. Стефани Шерер (Германия)
10. Ханна Оберг (Швеция)
12. Люция Харватова (Чехия)
13. Пола Боте (Франция)
16. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
20. Юлия Таннхаймер (Германия)
24. Анна Магнуссон (Швеция)
26. Анамария Лампич (Словения)
27. Гру Рандбю (Норвегия)
28. Милена Тодорова (Болгария)
29. София Шнайдер (Германия)
33. Джессика Йислова (Чехия)
34. Паулина Батовска (Словакия)
37. Анна-Карин Хейденберг (Швеция)
38. Каролине Кноттен (Норвегия)
40. Осеан Мишлон (Франция)
42. Суви Минккинен (Финляндия)
43. Эми Басерга (Швейцария)
44. Лу Жанмонно (Франция)
46. Селина Гротиан (Германия)
48. Жанна Ришар (Франция)
50. Жюлия Симон (Франция)
52. Марен Киркеэйде (Норвегия)
54. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
56. Эльвира Оберг (Швеция)
58. Франциска Пройс (Германия)
62. Ванесса Фойгт (Германия)
63. Юни Арнеклейв (Норвегия)
66. Доротея Вирер (Италия)
69. Анастасия Кузьмина (Словакия)
70. Байба Бендика (Латвия)
81. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
Полный состав участниц здесь.
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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