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Уле Эйнар Бьорндален: «Тарьей сильно отличается от Йоханнеса. Ему пришлось гораздо больше бороться»

Уле Эйнар Бьорндален назвал сильные стороны биатлониста Тарьея Бо.

Накануне Бо-старший объявил об уходе из спорта после текущего сезона.

«В 2010-м Тарьей перед началом сезона получил почти карт-бланш на участие в эстафете на Олимпийских играх в Ванкувере, потому что был чертовски хорош в эстафетах.

Вероятно, он лучше всех подготовился к той гонке, он идеально прошел свой этап. Нам удалось завоевать золото, и это много для нас значило.

Он всегда был способным бегуном, умевшим хорошо бежать в подъемы. Он сильно отличается от брата. Ему пришлось гораздо больше бороться. Он тоже талантливый, но у него еще есть и талант к тренировкам. Он много тренируется. Сейчас он выиграл спринт, а в этой гонке победить, пожалуй, сложнее всего», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион.

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: TV2
logoТарьей Бо
logoсборная Норвегии
logoВанкувер-2010
logoЙоханнес Бо
logoУле Эйнар Бьорндален
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