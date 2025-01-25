Уле Эйнар Бьорндален: «Братья Бо меня удивили. Я ожидал, что они оба останутся еще на год»
Уле Эйнар Бьорндален удивлен уходом из биатлона братьев Бо.
«Братья Бо меня удивили. Уходят один за другим. Я ожидал, что они оба останутся еще на год.
Но я их очень хорошо понимаю. У них семьи, они прошли долгий путь. Но я, как любитель биатлона, буду скучать по самым потрясающим биатлонистам наших дней», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: TV2
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