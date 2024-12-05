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Йоханнес Бо: «Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперед»

Йоханнес Бо заявил, что хочет стать самым титулованным биатлонистом.

Норвежцу 31 год, он пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и пятикратный победитель общего зачета Кубка мира.

– Прошлой зимой в Кэнморе ты завоевал свой пятый титул в общем зачете и заявил о намерении повторить достижение Уле Эйнара Бьорндалена, который становился победителем шесть раз. План все еще в силе?

– Да, я по-прежнему нацелен на победу в общем зачете. Пять титулов − это отличный результат, но в новом сезоне я хочу снова испытать свои силы. Моя следующая цель − шесть побед, как у Уле Эйнара. Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперед.

– Ты единственный спортсмен как среди мужчин, так и среди женщин, которому удалось завоевать семь медалей в семи стартах подряд на двух чемпионатах мира − в Оберхофе и Нове Место. Как тебе удается сохранять настрой и силы на протяжении двух соревновательных недель?

– Самое важное − полностью восстановиться физически и морально перед началом чемпионата. Когда выигрываешь первую медаль, нужно порадоваться и тут же забыть о ней, сосредоточившись на следующей гонке. И так на протяжении двух недель.

Нельзя терять концентрацию. Это нелегко, но это единственный способ достичь успеха. Я хорошо помню свою первую личную медаль на чемпионате мира в Контиолахти в 2015 году. Я выиграл спринт и был невероятно счастлив, поэтому позволил себе расслабиться − в результате в гонке преследования занял только 31-е место.

– Вдохновляют ли тебя достижения других великих мировых спортсменов − Роджера Федерера, Криштиану Роналду, Майкла Фелпса?

– Это великие чемпионы, к которым я отношусь с большим уважением. Но я посмотрю ближе, на моих кумиров в биатлоне: Тарьей (Бо), Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен и Мартен Фуркад – вот мои примеры для подражания. Я восхищаюсь ими и до сих пор упорно работаю, чтобы достичь их уровня, а затем и превзойти его, – сказал Йоханнес.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoУле Эйнар Бьорндален
logoМартен Фуркад
logoЧемпионат мира по биатлону
logoНове Место
logoКонтиолахти
logoЙоханнес Бо
logoЭмиль Хегле Свенсен
logoКубок мира по биатлону
Кэнмор
logoОберхоф
logoсборная Франции
logoТарьей Бо
logoсборная Норвегии
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