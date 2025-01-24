Тарьей Бо: «Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму мне казалось, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры»

Тарьей Бо объяснил решение завершить спортивную карьеру.

Сегодня 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. После гонки он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.

«Когда [мой сын] Арон подрастет, я смогу рассказать ему, что ушел, когда был лучшим биатлонистом мира. Я долгое время считал, что прошлый сезон станет моим последним, но почувствовал, что вторых мест было слишком много. И что я хочу выиграть еще несколько раз, прежде чем закончу.

Многие говорят об Олимпийских играх [2026 года], но на протяжении всей зимы мне казалось, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры. В этом сезоне я все еще один из лучших биатлонистов мира и хочу остаться на таком же уровне. Отныне я хочу больше времени проводить с [женой] Гитой и своими домочадцами.

Конечно, также есть мысли и о том, что я, возможно, последний раз поднялся на вершину. В сезоне еще много гонок, но не факт, что я еще одержу победу», – сказал трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Тарьей.

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