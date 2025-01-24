Тарьей Бо: «Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму мне казалось, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры»
Сегодня 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. После гонки он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.
«Когда [мой сын] Арон подрастет, я смогу рассказать ему, что ушел, когда был лучшим биатлонистом мира. Я долгое время считал, что прошлый сезон станет моим последним, но почувствовал, что вторых мест было слишком много. И что я хочу выиграть еще несколько раз, прежде чем закончу.
Многие говорят об Олимпийских играх [2026 года], но на протяжении всей зимы мне казалось, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры. В этом сезоне я все еще один из лучших биатлонистов мира и хочу остаться на таком же уровне. Отныне я хочу больше времени проводить с [женой] Гитой и своими домочадцами.
Конечно, также есть мысли и о том, что я, возможно, последний раз поднялся на вершину. В сезоне еще много гонок, но не факт, что я еще одержу победу», – сказал трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Тарьей.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий