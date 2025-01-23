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Юрий Каминский: «Самый стабильный стрелок сейчас в нашем биатлоне – это Карим Халили, что он и подтвердил сегодня»

Юрий Каминский назвал Карима Халили самым стабильным стрелком в сборной России.

Сегодня Халили выиграл золото в индивидуальной гонке на чемпионате России в Демино. Второе место занял Эдуард Латыпов, третье – Никита Поршнев. 

«По итогам сегодняшней индивидуальной гонки никому из биатлонистов пятерку не поставлю, никто не отстрелял чисто.

Сегодня возмутителем спокойствия был Стас Ильиных, стрелял по нулям, показывал неплохой для себя ход. Но на последнем рубеже промахнулся, а мог попасть в призовую тройку.

Также хорошо шел Корнев, но на последнем рубеже допустил два промаха. Если бы Корнев отстрелял чисто, выиграл бы гонку, а так лишь четвертый.

Самый стабильный стрелок сейчас в нашем биатлоне – это Карим Халили, что он и подтвердил сегодня. Промахнулся лишь раз и одержал победу.

Если бы Латыпов допустил на один промах меньше или если бы работал быстрее на рубеже, мог бы побороться с Халили за первое место», – сказал Каминский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Александр Корнев
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
logoЮрий Каминский
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чемпионат России
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