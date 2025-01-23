❄️ Чемпионат России. Халили выиграл индивидуальную гонку, Латыпов – 2-й, Поршнев – 3-й, Логинов – 22-й
Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Демино
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Карим Халили – 52.22,2 (1)
2. Эдуард Латыпов – 26,3 (3)
3. Никита Поршнев – 30,0 (2)
4. Рустам Каюмов – 44,3 (2)
5. Александр Корнев – 52,8 (2)
6. Александр Поварницын – 1.19,0 (2)
7. Станислав Ильиных – 1.28,1 (1)
8. Павел Белько (Беларусь) – 1.43,0 (1)
9. Антон Смольский (Беларусь) – 1.44,9 (2)
10. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.09,5 (2)
11. Михаил Бурундуков – 2.18,5 (2)
12. Степан Данилов (Беларусь) – 2.29,0 (2)
13. Максим Цветков – 2.42,2 (3)
14. Евгений Сидоров – 2.43,7 (4)
15. Антон Бабиков – 2.45,0 (5)...
22. Александр Логинов – 3.21,0 (5)
Даниил Серохвостов не стартовал.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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