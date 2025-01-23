  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Чемпионат России. Халили выиграл индивидуальную гонку, Латыпов – 2-й, Поршнев – 3-й, Логинов – 22-й
55

❄️ Чемпионат России. Халили выиграл индивидуальную гонку, Латыпов – 2-й, Поршнев – 3-й, Логинов – 22-й

Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Демино

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Карим Халили – 52.22,2 (1)

2. Эдуард Латыпов – 26,3 (3)

3. Никита Поршнев – 30,0 (2)

4. Рустам Каюмов – 44,3 (2)

5. Александр Корнев – 52,8 (2)

6. Александр Поварницын – 1.19,0 (2)

7. Станислав Ильиных – 1.28,1 (1)

8. Павел Белько (Беларусь) – 1.43,0 (1)

9. Антон Смольский (Беларусь) – 1.44,9 (2)

10. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.09,5 (2)

11. Михаил Бурундуков – 2.18,5 (2)

12. Степан Данилов (Беларусь) – 2.29,0 (2)

13. Максим Цветков – 2.42,2 (3)

14. Евгений Сидоров – 2.43,7 (4)

15. Антон Бабиков – 2.45,0 (5)...

22. Александр Логинов – 3.21,0 (5)

Даниил Серохвостов не стартовал.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
результаты
индивидуальная гонка
чемпионат России
Дмитрий Иванов
logoНикита Лобастов
Илья Авсеенко
сборная Беларуси
Роман Сурнев
logoЭдуард Латыпов
Алексей Вагин
logoКарим Халили
logoПетр Пащенко
Ильназ Мухамедзянов
Михаил Бурундуков
Денис Иродов
Степан Данилов
logoАлександр Поварницын
Роман Еремин
Иван Колотов
Антон Смольский
logoДаниил Серохвостов
logoНикита Поршнев
Андрей Вьюхин
Виктор Плицев
logoКирилл Стрельцов
Евгений Сидоров
logoМаксим Цветков
Вячеслав Малеев
logoМаксим Воробей
Даниил Усов
Евгений Емерхонов
Александр Бектуганов
Рустам Каюмов
Вадим Истамгулов
Кирилл Бажин
logoДмитрий Лазовский
Алексей Зубарев
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
Александр Корнев
Олег Домичек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Резцова стартует 1-й, Халили – 7-й, Наталия Шевченко – 18-й, Смольская – 26-й, Сливко – 28-й
65 минут назадLive
Белорусские биатлонисты не выступят в гонках Кубка России в Демино из-за выборов президента в стране
545 минут назад
Поршнев о бронзе в индивидуальной гонке: «Были силы бороться, но понимал, что Латыпов сильный. Все равно старался навязывать борьбу»
сегодня, 09:56
Карим Халили: «Тяжелый день, не смог до конца доработать на огневом рубеже. Претензий к себе много»
1сегодня, 09:51
Ульсбю-Ройселанн о Йоханнесе Бо: «Как человек, для которого семья на первом месте, я понимаю его желание проводить больше времени с женой и детьми»
1сегодня, 07:59
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
7сегодня, 06:07
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
сегодня, 06:07
Кубок мира. Спринт. Тандревольд стартует 12-й, Ришар – 42-й, Пройс – 44-й, Вирер – 48-й, Жанмонно – 50-й, Симон – 56-й
13сегодня, 06:07
Чемпионат Европы среди юниоров. Поляк Галица и болгарка Димитрова победили в индивидуальных гонках, экс-россиянин Исхаков – 3-й
6вчера, 16:25
Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Антхольце из-за простуды
11вчера, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
621 января, 06:09
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Дербушева – 2-я, Смольская – 3-я
2019 января, 15:58
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й
2719 января, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов (жен). Пройс лидирует и опережает Эльвиру Оберг на 1 очко, Ришар – 3-я
119 января, 15:12
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Тарьей Бо – 3-й
319 января, 12:40
Полина Плюснина: «Узнав, что нас отстранили от соревнований, два дня рыдала. Обидно за всех российских и белорусских спортсменов»
19 января, 10:12
Губерниев о Йоханнесе Бо: «Что-то мне подсказывает, что за год до Олимпиады возможны варианты с возвращением. Как прощальный тур группы Scorpions, который затянулся на 15 лет»
418 января, 15:38
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Германия вышла в лидеры, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
118 января, 14:58
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
318 января, 14:55
Евгений Редькин: «Может, Йоханнес Бо еще вернется на Олимпиаду. Поэтому давайте подождем»
318 января, 14:50
Рекомендуем