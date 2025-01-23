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Поршнев о бронзе в индивидуальной гонке: «Были силы бороться, но понимал, что Латыпов сильный. Все равно старался навязывать борьбу»

Поршнев заявил, что у него были силы бороться за медали в индивидуальной гонке.

Биатлонист занял третье место в гонке чемпионата России в Демино. Победу одержал Карим Халили, второе место занял Эдуард Латыпов.

«После старта, когда поехал, понял, что самочувствие позволяет бороться. Знал, что нужно хорошо стрелять. Допускал обидные промахи лежа, но справлялся стоя. Рад, что с двумя штрафами занял третье место.

В общем, это отличный результат. Я понимал, что у других сегодня тоже будут промахи, так как был ветер. По рубежу было видно, что ветер то появляется, то пропадает. Слышал, что ребята промахивались.

После второго рубежа, когда отстрелял «на ноль», понимал, что запросто можно бороться. В первые пять кругов мне везло, я всё время ехал за кем‑то. А последний круг пошел один, и это было тяжело.

Были силы бороться, но понимал, что Латыпов сильный. Все равно я старался навязывать борьбу», – сказал Никита Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoКарим Халили
чемпионат России
logoНикита Поршнев
logoЭдуард Латыпов
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