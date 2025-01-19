Отец Йоханнеса Бо о его уходе из биатлона: «Это взрослое решение семейного человека. Он выиграл все, что можно, больше не о чем беспокоиться»
Отец Йоханнеса Бо прокомментировал его решение завершить карьеру.
Пятикратный олимпийский чемпион объявил на пресс-конференции, что уйдет после этого сезона.
«Думаю, это взрослое решение семейного человека. Он выиграл все, что можно выиграть, так что больше не о чем беспокоиться.
Это не стало большим шоком. Мы ожидали, что, возможно, он будет бегать еще один сезон. У Йоханнеса была потрясающая карьера.
Я смотрел пресс-конференцию. Все было вполне естественно. Биатлон был большой частью жизни Йоханнеса, и он многое отдал ради того, чтобы оказаться на том месте, которое занимает сейчас», – сказал Клемент Бо.
Опубликовано: Полина Лоцик
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