Отец Йоханнеса Бо о его уходе из биатлона: «Это взрослое решение семейного человека. Он выиграл все, что можно, больше не о чем беспокоиться»

Отец Йоханнеса Бо прокомментировал его решение завершить карьеру.

Пятикратный олимпийский чемпион объявил на пресс-конференции, что уйдет после этого сезона.

«Думаю, это взрослое решение семейного человека. Он выиграл все, что можно выиграть, так что больше не о чем беспокоиться.

Это не стало большим шоком. Мы ожидали, что, возможно, он будет бегать еще один сезон. У Йоханнеса была потрясающая карьера.

Я смотрел пресс-конференцию. Все было вполне естественно. Биатлон был большой частью жизни Йоханнеса, и он многое отдал ради того, чтобы оказаться на том месте, которое занимает сейчас», – сказал Клемент Бо.