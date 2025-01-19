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Зигфрид Мазе о Йоханнесе Бо: «Я запомню не его спортивные достижения, а то, каким он является человеком. Что сразу приходит на ум, так это его характер»

Зигфрид Мазе высказался о решении Йоханнес Бо завершить карьеру.

Норвежец уйдет из спорта после окончания сезона-2024/25. 

«Я впервые столкнулся с уходом великого лидера, великого чемпиона, такого как Йоханнес, и это тяжело. Тяжело!

Для него самого, для биатлона, для спорта и для нас эта страница переворачивается. Так всегда бывает, когда заканчивает чемпион. Это эмоции, которые мы больше не испытаем. 

То, что я запомню, это не его спортивные достижения, а то, каким он является человеком. Что сразу приходит на ум, так это его характер, его личность, его харизма», – сказал тренер сборной Норвегии по биатлону. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: L’Equipe
logoЙоханнес Бо
logoЗигфрид Мазе
logoсборная Норвегии
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