Зигфрид Мазе о Йоханнесе Бо: «Я запомню не его спортивные достижения, а то, каким он является человеком. Что сразу приходит на ум, так это его характер»
Зигфрид Мазе высказался о решении Йоханнес Бо завершить карьеру.
Норвежец уйдет из спорта после окончания сезона-2024/25.
«Я впервые столкнулся с уходом великого лидера, великого чемпиона, такого как Йоханнес, и это тяжело. Тяжело!
Для него самого, для биатлона, для спорта и для нас эта страница переворачивается. Так всегда бывает, когда заканчивает чемпион. Это эмоции, которые мы больше не испытаем.
То, что я запомню, это не его спортивные достижения, а то, каким он является человеком. Что сразу приходит на ум, так это его характер, его личность, его харизма», – сказал тренер сборной Норвегии по биатлону.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: L’Equipe
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