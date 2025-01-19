Дмитрий Васильев: «Может быть, Йоханнес Бо просто устал. Потому что психологическое выгорание у спортсмена — это один из самых главных демотиваторов»

Дмитрий Васильев высказался о решении Йоханнес Бо завершить спортивную карьеру.

— Это очень странно. Какая-то у него есть веская причина, потому что за год до Олимпиады, где он легко мог бы поучаствовать и еще завоевать очередные медали. Какая-то причина очень веская, которую он скрывает. И эта веская причина, она просто ему не позволяет, не то что он не хочет.

Он-то, я думаю, что еще готов бегать до седой бороды. Тем более, что он сам по себе парень-то талантливый. Я опускаю всякие терапевтические исключения, бог с ним, и он, конечно, талантливый, без всякого сомнения. Но есть какая-то причина, которая не позволяет ему дальше... заниматься биатлоном.

Но, еще раз говорю, это покажет только время. Может быть, когда-нибудь он эту причину откроет, но вряд ли.

— Может быть, в политику собрался?

— Да кто его знает? Я не думаю, что это так уж актуально в Норвегии. Может быть, просто устал, как один из вариантов. Потому что психологическое выгорание у спортсмена — это один из самых главных демотиваторов занятия дальнейшим спортом. Потому что психология горит очень сильно. Может быть, Бо устал психологически.

Но есть совершенно объективные моменты, которые могли его сподвигнуть на решение об окончании своей карьеры. Не хочу гадать, — сказал Васильев .

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!