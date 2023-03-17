Дмитрий Васильев: «Йоханнес Бо талантлив, спора нет. Но не исключаю, что он легально использует запрещенные препараты»

считает, что норвежцы побеждают благодаря запрещенным препаратам.

Накануне норвежский биатлонист Йоханнес Бо установил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл в этом сезоне 17 гонок.

«Новый рекорд Бо? В том, что он талантлив, спора нет. Но то, что норвежская команда и, я не исключаю, сам Бо легально используют запрещенные препараты в качестве терапевтических исключений...

Все его победы тогда нивелируются и становятся ничтожными. Я верю, что настанет время, когда выяснится, на каких препаратах они выигрывали все свои медали.

Много скептиков говорят: вот, я так высказываюсь о норвежских биатлонистах. Но на самом деле тут все очень просто: чтобы победа была ликвидная, настоящая, необходимо выиграть в равных условиях.

А сейчас не существует равных условий. Сейчас по причинам каких‑то мифических болезней спортсменам разрешено применять огромное количество запрещенных препаратов.

Но если норвежцы действительно такие талантливые, если они знают методики, по которым можно тренироваться, то почему же тогда великий и ужасный , зная все методики норвежцев, не смог подготовить ни одного спортсмена в сборной Китая?

И это при тех великолепных условиях, которые предоставила китайская команда. Я даже не говорю о борьбе за медали, но даже в десятку никто из числа его спортсменов попасть не мог.

Он сам их выбирал, сам тренировал, готовил к стартам. Значит, не только методики важны. Разве на полуторамиллиардную страну не нашлось пяти действительно одаренных спортсменов? Не может быть такого.

Да и плюс норвежские методики так называемые. Что‑то не вижу я результатов. То есть это само по себе опровергает мнение, что норвежцы самые талантливые и знают секретные методики.

Самая главная их методика – легальное использование запрещенных препаратов», – сказал Васильев.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили