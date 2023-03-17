Дмитрий Васильев: «Йоханнес Бо талантлив, спора нет. Но не исключаю, что он легально использует запрещенные препараты»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии допинг Дмитрий Васильев Йоханнес Бо Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что норвежцы побеждают благодаря запрещенным препаратам.

Накануне норвежский биатлонист Йоханнес Бо установил рекорд по количеству побед за сезон. Он выиграл в этом сезоне 17 гонок. 

«Новый рекорд Бо? В том, что он талантлив, спора нет. Но то, что норвежская команда и, я не исключаю, сам Бо легально используют запрещенные препараты в качестве терапевтических исключений...

Все его победы тогда нивелируются и становятся ничтожными. Я верю, что настанет время, когда выяснится, на каких препаратах они выигрывали все свои медали.

Много скептиков говорят: вот, я так высказываюсь о норвежских биатлонистах. Но на самом деле тут все очень просто: чтобы победа была ликвидная, настоящая, необходимо выиграть в равных условиях.

А сейчас не существует равных условий. Сейчас по причинам каких‑то мифических болезней спортсменам разрешено применять огромное количество запрещенных препаратов.

Но если норвежцы действительно такие талантливые, если они знают методики, по которым можно тренироваться, то почему же тогда великий и ужасный Бьорндален, зная все методики норвежцев, не смог подготовить ни одного спортсмена в сборной Китая?

И это при тех великолепных условиях, которые предоставила китайская команда. Я даже не говорю о борьбе за медали, но даже в десятку никто из числа его спортсменов попасть не мог.

Он сам их выбирал, сам тренировал, готовил к стартам. Значит, не только методики важны. Разве на полуторамиллиардную страну не нашлось пяти действительно одаренных спортсменов? Не может быть такого.

Да и плюс норвежские методики так называемые. Что‑то не вижу я результатов. То есть это само по себе опровергает мнение, что норвежцы самые талантливые и знают секретные методики.

Самая главная их методика – легальное использование запрещенных препаратов», – сказал Васильев. 

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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15 комментариев

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BananaMama
Не исключаю, что Васильев на учёте в дурке
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BananaMama
Ответ 5658y8bs5f
Это наиглупейшая логика, называть всех кто быстро бегает допингистами, также в свое время ногами привозили и российские спортсмены- Драчев, Чудов, Тарасов. Они по мнению Васильева тоже допингисты?
"Это другое! " (с)
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Ярик01
Ответ TBFTT
А лыжами то есть занимаются? У Крюкова воспитанник в спринте Большунова превосходит.
Ван Цян лишь разок попал на подиум на послеолимпийском этапе, когда уже хрен все забили на КМ. И Большунова уже не было.
Он из горных районов Китая, где с лыжами знакомы, при этом заметны и недостатки отсутствия нормальной методологии подготовки, поэтому и "обезьяна с гранатой" на трассе с дисквалификацией.
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5658y8bs5f
Это наиглупейшая логика, называть всех кто быстро бегает допингистами, также в свое время ногами привозили и российские спортсмены- Драчев, Чудов, Тарасов. Они по мнению Васильева тоже допингисты?
+1
-1
0
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TBFTT
Ответ Ярик01
Потому что в сборной Китая нет огромного потока занимающихся биатлоном и лыжами по сформированной методологии и в приказном порядке перевели даже бывших стендовых стрелков на лыжи под Бьорндалена? А в Норвегии есть. Аналогичная ситуация и в российском одиночном женском катании или в художественной гимнастике, число занимающихся в десятки, а то и в сотни раз превышает число занимающихся с детства "конкурентов" из других стран. Есть из кого качественный отбор произвести.
А лыжами то есть занимаются? У Крюкова воспитанник в спринте Большунова превосходит.
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TBFTT
Это очевидно всем здравомыслящим людям. Допинг+стимуляторы+лыжи с фтором вот вам и непобедимый чемпионы которых догнать ни кто не может.
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каток Третьяка
опять.... куча догадок, предположений, лозунгов и прочего бреда... типичные пропагандистские приёмы без подкрепления фактуры... обычный словоблуд, который никогда не отвечал за свои слова и отвечать не будет...
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Тёма Тёма
Дмитрий Васильев - известный, спора нет. Но не исключаю, что у него деменция.
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JL JL
Да я рада была если бы ты это доказал. Но, ведь только треплешь и треплешь. Треплешь и треплешь.
По указке, по заказу. За монетку.
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maripous
Наша песня хороша-начинай сначала... Ну и что, что ТИ? Если легально, значит законно. Имеют право и оформили.
И никакие их победы не нивилируются. Нивилируются у тех кто нелегально и незаконно.
А про китайцев вообще смешно. Может им не дано преуспеть в этом виде спорта?. У каждой страны свои виды спорта, где она может побеждать. В том числе и у Китая. . А есть виды спорта, где ничего не светит.
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starichok77
Васильев в роли Шерлока Холмса, или в роли пациента психиатра?
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Melnikov1968
Не надоело этому типу мусолить эту тему по десятому кругу? А насчёт достижений китайских биатлонистов, так себе логика. Вид спорта развивается не один десяток лет, прежде чем появляются победители и призёры крупных стартов. Итальянцев и французов 30 лет назад тоже не было на подиуме, а сейчас, пожалуйста.
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Ярик01
Потому что в сборной Китая нет огромного потока занимающихся биатлоном и лыжами по сформированной методологии и в приказном порядке перевели даже бывших стендовых стрелков на лыжи под Бьорндалена?

А в Норвегии есть. Аналогичная ситуация и в российском одиночном женском катании или в художественной гимнастике, число занимающихся в десятки, а то и в сотни раз превышает число занимающихся с детства "конкурентов" из других стран. Есть из кого качественный отбор произвести.
+1
-1
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Viks
Но не исключаю, что Васильев легально использует запрещенные препараты»
+5
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Кац Мац
хах походу Васильков опять проснулся
и сразу бред
ну надо ему все таки серьезно обследоваться
шизофрения это опасно
+2
-3
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