Дмитрий Васильев: «Те, кто обвинял во всем Россию, сами применяют запрещенные препараты. От меня никакой пощады они не услышат никогда»
Дмитрий Васильев ответил иностранным спортсменам на их высказывания против России.
– В следующем сезоне у Йоханнеса (Бо) найдется конкурент?
– Пока не поменяются условия для равной конкуренции всех спортсменов, остальным можно даже не выступать. Норвежцы идут с отрывом как в использовании запрещенных препаратов, так и во всем остальном. Соревнования стали вообще неинтересными.
Биатлон стал таким же неинтересным видом спорта, как и лыжные гонки, где доминируют только норвежцы. И делают они это не благодаря таланту, а благодаря легальному применению запрещенных препаратов. Это мое личное мнение.
Я считаю, что спортивному миру пора уже проснуться и прийти в себя, а не делать вид, что ничего не происходит. Этот абсурд надо заканчивать и начать применять равные условия для всех спортсменов. Только в этом случае можно говорить о честной, конкурентной и справедливой борьбе.
– Сколько раз в этом сезоне вы смотрели гонки Кубка мира?
– Ни одной гонки не посмотрел. Мне неинтересен этот паноптикум. Те, кто нападал на Россию, обвиняя ее во всем, сами применяют запрещенные препараты. Лыжники вроде помалкивают, а биатлонисты самые агрессивные. От меня никакой пощады они не услышат никогда, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили
Здесь не должно быть никаких сомнений - а сомнения есть.
Сомнения стоит развеять - как-то.
Посмотрим.
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