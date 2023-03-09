Дмитрий Васильев: «Те, кто обвинял во всем Россию, сами применяют запрещенные препараты. От меня никакой пощады они не услышат никогда»

Дмитрий Васильев ответил иностранным спортсменам на их высказывания против России.

– В следующем сезоне у Йоханнеса (Бо) найдется конкурент?

– Пока не поменяются условия для равной конкуренции всех спортсменов, остальным можно даже не выступать. Норвежцы идут с отрывом как в использовании запрещенных препаратов, так и во всем остальном. Соревнования стали вообще неинтересными.

Биатлон стал таким же неинтересным видом спорта, как и лыжные гонки, где доминируют только норвежцы. И делают они это не благодаря таланту, а благодаря легальному применению запрещенных препаратов. Это мое личное мнение.

Я считаю, что спортивному миру пора уже проснуться и прийти в себя, а не делать вид, что ничего не происходит. Этот абсурд надо заканчивать и начать применять равные условия для всех спортсменов. Только в этом случае можно говорить о честной, конкурентной и справедливой борьбе.

– Сколько раз в этом сезоне вы смотрели гонки Кубка мира?

– Ни одной гонки не посмотрел. Мне неинтересен этот паноптикум. Те, кто нападал на Россию, обвиняя ее во всем, сами применяют запрещенные препараты. Лыжники вроде помалкивают, а биатлонисты самые агрессивные. От меня никакой пощады они не услышат никогда, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили