Дмитрий Васильев: «Те, кто обвинял во всем Россию, сами применяют запрещенные препараты. От меня никакой пощады они не услышат никогда»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Дмитрий Васильев Йоханнес Бо Биатлон

Дмитрий Васильев ответил иностранным спортсменам на их высказывания против России.

– В следующем сезоне у Йоханнеса (Бо) найдется конкурент?

– Пока не поменяются условия для равной конкуренции всех спортсменов, остальным можно даже не выступать. Норвежцы идут с отрывом как в использовании запрещенных препаратов, так и во всем остальном. Соревнования стали вообще неинтересными.

Биатлон стал таким же неинтересным видом спорта, как и лыжные гонки, где доминируют только норвежцы. И делают они это не благодаря таланту, а благодаря легальному применению запрещенных препаратов. Это мое личное мнение.

Я считаю, что спортивному миру пора уже проснуться и прийти в себя, а не делать вид, что ничего не происходит. Этот абсурд надо заканчивать и начать применять равные условия для всех спортсменов. Только в этом случае можно говорить о честной, конкурентной и справедливой борьбе.

– Сколько раз в этом сезоне вы смотрели гонки Кубка мира?

– Ни одной гонки не посмотрел. Мне неинтересен этот паноптикум. Те, кто нападал на Россию, обвиняя ее во всем, сами применяют запрещенные препараты. Лыжники вроде помалкивают, а биатлонисты самые агрессивные. От меня никакой пощады они не услышат никогда, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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13 комментариев

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Antonbezb
Бог Васильев никого не пощадит
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Максим Васильев
Ай, молодца, поддерживаю во всем... Надоели псевдо герои!!!
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expertmer2020
С другой стороны, если российское здравоохранение не вписывается в Западное понимание занятием спортом - это не повод бесноваться, а повод задуматься о жизни.
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expertmer2020
Базовый критерий выдачи ТИ - неулучшение спортивных результатов.

Здесь не должно быть никаких сомнений - а сомнения есть.

Сомнения стоит развеять - как-то.
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Xell
Ответ Olga.t
Ну хоть в чём-то есть стабильность, это монологи Васильева о норвежцах... Но не могу сказать, что именно это нужно спорту.
Честно уже надоело. Пусть про шведов напишет для разнообразия))
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Погладь быка
Российских принимальщиков конечно простил сразу же.
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expertmer2020
Возможно, ВАДА пересмотрит стандарт по выдаче ТИ спортсменам с астмой.

Посмотрим.
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Olga.t
Ну хоть в чём-то есть стабильность, это монологи Васильева о норвежцах... Но не могу сказать, что именно это нужно спорту.
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Xell
Йоха—"Кто нибудь дайте дедушке уже галоперидол! "))
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Viks
Васильев: От меня никаких фактов они не услышат никогда»
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expertmer2020
Дима, ты предлагаешь РУСАДА не выдавать ТИ российским спортсменам?

Напиши открытое письмо в РУСАДА - не стесняйся.
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Rygeek
Он в депутаты что ли собрался?)
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Edberg
Йоханнес Бе: Васильев, пощади, прошу тебя!!:)))
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