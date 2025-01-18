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Йоханнес Бо о завершении карьеры: «Близится конец мечты, это тяжело. Я по‑прежнему люблю соревноваться, но пора побыть с семьей»

Йоханнес Бо высказался о завершении карьеры.

Сегодня стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион проводит последний сезон на Кубке мира и не планирует выступать на Олимпиаде-2026.

«Близится конец мечты. Это тяжело. Последние шесть сезонов я совмещал спорт с семейной жизнью. Это было фантастически, но и также требовало много сил. Я по-прежнему люблю соревноваться, но пора побыть с семьей.

Мне не хочется сейчас сидеть и рыдать, ведь обычно я держу себя в руках. Но бывают редкие случаи, как этот, когда я плачу. В одной части жизни ты выигрываешь, в другой – проигрываешь. Но в целом это решение похоже на победу.

Будет жизнь и после окончания этапа в Холменколлене. И она будет очень интересной. Я не знаю, чем буду заниматься, но теперь все знают, каков мой статус», – сказал Бо на пресс-конференции, во время которой плакал. 

Также Йоханнес поблагодарил старшего брата – Тарьея Бо. 

«Мне было 13 лет, и моей мечтой было достичь того же, что и ты, Тарьей. В 2012 году мы внезапно оказались в одной национальной команде – и какой же прошли путь с тех пор! Спасибо за то, что ты был образцом для подражания для меня и для всех остальных. Я невероятно счастлив, что разделил с тобой эту часть своей жизни», – добавил он. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная Норвегии
logoКубок мира по биатлону
logoЙоханнес Бо
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