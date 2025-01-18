Свенсен о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Шок. Для меня было честью находиться с ним в одной команде»
Эмиль Хегле Свенсен высказался о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру.
Сегодня Бо объявил, что прекратит соревноваться после текущего сезона.
«Я испытал небольшой шок от этой новости. Для меня было большой честью и удовольствием находиться с ним в одной команде. Это печальный день», – приводит слова четырехкратного олимпийского чемпиона NRK.
⚡️ Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо завершит карьеру после текущего сезона
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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