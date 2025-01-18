Эмиль Хегле Свенсен высказался о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру.

Сегодня Бо объявил, что прекратит соревноваться после текущего сезона.

«Я испытал небольшой шок от этой новости. Для меня было большой честью и удовольствием находиться с ним в одной команде. Это печальный день», – приводит слова четырехкратного олимпийского чемпиона NRK.

⚡️ Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо завершит карьеру после текущего сезона