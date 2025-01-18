Тереза Йохауг: «Хорошо понимаю Йоханнеса Бо, у него двое маленьких детей. Если он чувствует, что выдохся – я его полностью поддерживаю»

Тереза Йохауг высказалась о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру после сезона.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону сегодня объявил, что заканчивает соревноваться, так как хочет больше времени уделять семье.

«Для меня это стало большим сюрпризом. Я думала, что он будет на Олимпиаде в следующем году. Но, с другой стороны, я его очень хорошо понимаю. У него двое маленьких детей, и ему требуется много душевных сил, чтобы тренироваться в том объеме, который ему необходим, и оставаться на том уровне, которого он хочет.

Так что если он чувствует, что выдохся – я поддерживаю его на сто процентов. Даже с одним ребенком дома нужно выкладываться на сто процентов, а у него их двое.

Я теперь понимаю, через что пришлось пройти Марит (Бьорген). Раньше я хоть и понимала, что она устает, но сама не проходила через это. Хуже всего проблемы со сном, а еще чувство вины за то, что не можешь на 100 процентов посвящать себя ребенку», – сказала 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.