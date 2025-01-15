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IBU объявил о проведении шоу-гонки с участием лучших биатлонистов мира в октябре в Мюнхене

IBU проведет открытие биатлонного сезона в формате шоу-гонки в октябре.

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении шоу-гонки на лыжероллерах Loop One Festival 18-19 октября в Мюнхене.

В первый день пройдут соревнования в юношеской категории и парабиатлоне, во второй выступят 60 лучших биатлонистов мира в формате суперспринта.

«Loop One Festival представляет собой революционный шаг вперед в развитии биатлона. Перенося наш вид спорта в такое знаковое городское место, как Олимпийский парк Мюнхена, мы не просто празднуем начало нового сезона – мы переосмысливаем то, как мы общаемся с болельщиками, особенно с молодежью.

Это мероприятие призвано продемонстрировать увлекательность и доступность биатлона в праздничной обстановке, открытой для всех», – сказал генеральный директор IBU Макс Кобб.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoIBU
летний биатлон
Макс Кобб
Loop One Festival
болельщики
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