IBU объявил о проведении шоу-гонки с участием лучших биатлонистов мира в октябре в Мюнхене

IBU проведет открытие биатлонного сезона в формате шоу-гонки в октябре.

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении шоу-гонки на лыжероллерах Loop One Festival 18-19 октября в Мюнхене.

В первый день пройдут соревнования в юношеской категории и парабиатлоне, во второй выступят 60 лучших биатлонистов мира в формате суперспринта.

«Loop One Festival представляет собой революционный шаг вперед в развитии биатлона. Перенося наш вид спорта в такое знаковое городское место, как Олимпийский парк Мюнхена, мы не просто празднуем начало нового сезона – мы переосмысливаем то, как мы общаемся с болельщиками, особенно с молодежью.

Это мероприятие призвано продемонстрировать увлекательность и доступность биатлона в праздничной обстановке, открытой для всех», – сказал генеральный директор IBU Макс Кобб.