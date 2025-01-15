IBU объявил о проведении шоу-гонки с участием лучших биатлонистов мира в октябре в Мюнхене
IBU проведет открытие биатлонного сезона в формате шоу-гонки в октябре.
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о проведении шоу-гонки на лыжероллерах Loop One Festival 18-19 октября в Мюнхене.
В первый день пройдут соревнования в юношеской категории и парабиатлоне, во второй выступят 60 лучших биатлонистов мира в формате суперспринта.
«Loop One Festival представляет собой революционный шаг вперед в развитии биатлона. Перенося наш вид спорта в такое знаковое городское место, как Олимпийский парк Мюнхена, мы не просто празднуем начало нового сезона – мы переосмысливаем то, как мы общаемся с болельщиками, особенно с молодежью.
Это мероприятие призвано продемонстрировать увлекательность и доступность биатлона в праздничной обстановке, открытой для всех», – сказал генеральный директор IBU Макс Кобб.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
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