Кристиансен о роллерных гонках: «Не придется ехать далеко в горы или в лес для просмотра биатлона. На мой взгляд, это спасение для нашего спорта»

Норвежские биатлонисты оценили инициативу IBU начать следующий сезон в октябре.

Ранее издание NRK сообщило , что Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает возможность включить в календарь сезона-2025/26 шоу-гонку на лыжероллерах в Мюнхене, которая пройдет 19 октября.

«Это было бы здорово», – отметил Йоханнес Бо .

«Тот факт, что вам не придется ехать далеко в горы или в лес для просмотра биатлона, на мой взгляд, спасение для нашего вида спорта», – заявил Ветле Шостад Кристиансен .

Некоторые норвежские биатлонисты пока не высказали желания участвовать в соревнованиях, несмотря на то что роллерные гонки на данный момент вряд ли включат в зачет Кубка мира.

«Мы в комиссии спортсменов стараемся предельно ясно выражать свое мнение. Я люблю кататься на лыжах, но, в конце концов, нельзя шутить над спортсменами», – говорит Ингрид Ланмарк Тандревольд , имея в виду, что в соревновательной программе и так много стартов.

«Вероятно, я не буду участвовать в чем-либо подобном в следующем году, потому что Олимпиада – вот что имеет значение», – сказал Стурла Хольм Лагрейд .