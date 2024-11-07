Кристиансен о роллерных гонках: «Не придется ехать далеко в горы или в лес для просмотра биатлона. На мой взгляд, это спасение для нашего спорта»
Ранее издание NRK сообщило, что Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает возможность включить в календарь сезона-2025/26 шоу-гонку на лыжероллерах в Мюнхене, которая пройдет 19 октября.
«Это было бы здорово», – отметил Йоханнес Бо.
«Тот факт, что вам не придется ехать далеко в горы или в лес для просмотра биатлона, на мой взгляд, спасение для нашего вида спорта», – заявил Ветле Шостад Кристиансен.
Некоторые норвежские биатлонисты пока не высказали желания участвовать в соревнованиях, несмотря на то что роллерные гонки на данный момент вряд ли включат в зачет Кубка мира.
«Мы в комиссии спортсменов стараемся предельно ясно выражать свое мнение. Я люблю кататься на лыжах, но, в конце концов, нельзя шутить над спортсменами», – говорит Ингрид Ланмарк Тандревольд, имея в виду, что в соревновательной программе и так много стартов.
«Вероятно, я не буду участвовать в чем-либо подобном в следующем году, потому что Олимпиада – вот что имеет значение», – сказал Стурла Хольм Лагрейд.
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