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Генсекретарь IBU Макс Кобб: «Мне жаль всех спортсменок, которые пострадали от любого вида плохого обращения во время моей работы в Федерации биатлона США»

Генеральный секретарь IBU Макс Кобб извинился перед спортсменками, которые подвергались жестокому обращению во время его работы в Федерации биатлона США.

Ранее агентство Associated Press опубликовало материал о случаях сексуального насилия в сборной США, на которые официальные лица американской федерации биатлона не реагировали десятилетиями. 

Кобб проработал в Федерации биатлона США 33 года, до ухода в IBU являлся менеджером американской команды. Несколько спортсменок заявили, что их жалобы Коббу на сексуальные домогательства со стороны тренеров игнорировались. 

«Я ценю всех, кто высказывается о своих проблемах, особенно о проблемах сексуального насилия, недавних или старых. Я думаю, что это невероятно смелый и важный поступок

Могу сказать, что мне жаль всех спортсменок, которые пострадали от любого вида плохого обращения во время моей работы в Федерации биатлона США», — заявил Кобб в ходе выступления на ежегодном собрании Ассоциации биатлонистов США. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
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Федерация биатлона США
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