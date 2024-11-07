IBU обсуждает возможность начать следующий сезон шоу-гонкой в Мюнхене 19 октября

Международный союз биатлонистов (IBU ) рассматривает возможность начать следующий сезон с шоу-гонки на лыжероллерах в Мюнхене 19 октября.

Об этом сообщает NRK. Окончательное решение еще не принято, IBU пока не комментирует эту инициативу.

В случае нововведения сезон начнется более чем на месяц раньше обычного.

Отмечается, что некоторые спортсмены уже не поддержали инициативу в преддверии Олимпийских игр-2026, несмотря на то что роллерные гонки на данный момент вряд ли будут включать в зачет Кубка мира.