IBU обсуждает возможность начать следующий сезон шоу-гонкой в Мюнхене 19 октября
Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает возможность начать следующий сезон с шоу-гонки на лыжероллерах в Мюнхене 19 октября.
Об этом сообщает NRK. Окончательное решение еще не принято, IBU пока не комментирует эту инициативу.
В случае нововведения сезон начнется более чем на месяц раньше обычного.
Отмечается, что некоторые спортсмены уже не поддержали инициативу в преддверии Олимпийских игр-2026, несмотря на то что роллерные гонки на данный момент вряд ли будут включать в зачет Кубка мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости