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IBU обсуждает возможность начать следующий сезон шоу-гонкой в Мюнхене 19 октября

Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает возможность начать следующий сезон с шоу-гонки на лыжероллерах в Мюнхене 19 октября.

Об этом сообщает NRK. Окончательное решение еще не принято, IBU пока не комментирует эту инициативу.

В случае нововведения сезон начнется более чем на месяц раньше обычного.

Отмечается, что некоторые спортсмены уже не поддержали инициативу в преддверии Олимпийских игр-2026, несмотря на то что роллерные гонки на данный момент вряд ли будут включать в зачет Кубка мира.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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