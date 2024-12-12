Официальные лица Федерации биатлона США десятилетиями игнорировали информацию о сексуальном насилии в отношении спортсменок (AP)

Официальные лица Федерации биатлона США десятилетиями игнорировали информацию о сексуальном насилии и домогательствах в отношении спортсменок, утверждает Associated Press.

Биатлонистки выступили с заявлением после того, как стало известно о домогательствах в отношении участницы Олимпийских игр Джоанны Рид, которая, согласно отчетам организации SafeSport, в течение шести лет подвергалась сексуальным домогательствам со стороны сервисмена сборной США Петра Гарабика.

Рид рассказала, что ее неоднократные жалобы руководству федерации игнорировались на протяжении трех лет.

Участница двух Олимпиад Джоан Уайлдер, которой сейчас 58 лет, рассказала, что ее тренеру сошла с рук попытка сексуального насилия над ней в 1990 году, несмотря на ее жалобы менеджеру сборной Максу Коббу.

«Моя безопасность в команде была явно второстепенной по сравнению с иерархической структурой власти, ориентированной на имидж, медали и маркетинг», — заявила Уайлдер.

Грейс Буто, серебряный призер чемпионата мира среди молодежи 2009 года, сообщила, что ее жалобы Коббу и другим должностным лицам о насилии со стороны двух тренеров, начиная с того времени, когда ей было 15 лет, также остались без внимания, что в конечном итоге привело к попытке самоубийства.

«Биатлонное руководство США, похоже, всегда выбирает поддержку хищников, а не человека, который подвергся насилию», — сказала Буто.

Макс Кобб, который сейчас является генсекретарем IBU, отказалась давать интервью и отвечать на конкретные обвинения, заявив, что это будет нарушением кодекса SafeSport.

В письменном комментарии для AP он заявил, что все 33 года его работы в Федерации биатлона США безопасность спортсменов всегда была для него основополагающей.