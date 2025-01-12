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«В непростых условиях все было сделано на 10 из 10. Атмосфера классная, приятно, когда полные трибуны». Бабиков об этапе Кубка России в Рязани

Антон Бабиков отметил хорошую организацию этапа Кубка России в Рязани.

Гонки прошли с 10 по 12 января. Этап в Рязани включал в себя спринт, укороченную гонку преследования и суперспринт.

«Организаторы этапа в Рязани сделали все, что смогли. На самом деле нам даже немного повезло, потому что в субботу должен был пройти сильный дождь, но его не было, и трасса в воскресенье была лучшая за все дни. В сложившихся непростых условиях все было сделано на 10 из 10.

Что касается сложности круга, то на этом коротком отрезке тоже можно сильно устать. Да и все были в равных условиях, скоростные спортсмены не могли чувствовать себя уверенно, потому что им негде было отыгрывать отставания.

Атмосфера классная, да и всегда очень приятно, когда полные трибуны. На этом стадионе все очень компактно, уютно. Большое спасибо Рязани!» – сказал чемпион мира по биатлону-2017 в эстафете.

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoКубок России
logoАнтон Бабиков
logoсборная России
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