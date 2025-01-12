Бабиков о лидерстве в общем зачете: «Не ставлю перед собой задачу выиграть Кубок России. Для меня это просто цифры»
Антон Бабиков заявил, что не стремится выиграть общий зачет Кубка России.
Бабиков вышел на первое место после суперспринта на этапе в Рязани, где завоевал бронзу.
«За общим зачетом слежу, но не пристально. Люди вокруг говорят об этом, напоминают, но для меня все это не принципиально. Во-первых, потому что сейчас только экватор сезона. Все самое сложное еще впереди.
Во-вторых, потому что я не ставлю перед собой задачу выиграть Кубок России или, допустим, быть первым в рейтинге. Для меня это просто цифры», – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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