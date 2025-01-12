  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Бабиков о лидерстве в общем зачете: «Не ставлю перед собой задачу выиграть Кубок России. Для меня это просто цифры»
0

Бабиков о лидерстве в общем зачете: «Не ставлю перед собой задачу выиграть Кубок России. Для меня это просто цифры»

Антон Бабиков заявил, что не стремится выиграть общий зачет Кубка России.

Бабиков вышел на первое место после суперспринта на этапе в Рязани, где завоевал бронзу.

«За общим зачетом слежу, но не пристально. Люди вокруг говорят об этом, напоминают, но для меня все это не принципиально. Во-первых, потому что сейчас только экватор сезона. Все самое сложное еще впереди.

Во-вторых, потому что я не ставлю перед собой задачу выиграть Кубок России или, допустим, быть первым в рейтинге. Для меня это просто цифры», – сказал чемпион мира по биатлону 2017 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoКубок России
logoАнтон Бабиков
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок России. Суперспринт. Каюмов победил, Бектуганов – 2-й, Бабиков – 3-й
43сегодня, 11:22
❄️ Кубок России. Латыпов победил в гонке преследования, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
58вчера, 08:23
Антон Бабиков: «На предновогоднем сборе мы хорошо поработали, отстреляли патроны в Уфе, поэтому на 100% уверены в качестве в предстоящих гонках»
10 января, 09:53
Рекомендуем
Главные новости
«В непростых условиях все было сделано на 10 из 10. Атмосфера классная, приятно, когда полные трибуны». Бабиков об этапе Кубка России в Рязани
14 минут назад
Сеппяля о победе в сингл-миксте: «Так счастлив, что нет слов. У меня за плечами более 200 гонок, и сейчас я впервые поднялся на подиум»
1сегодня, 18:32
Эльвира Оберг: «Чувствую себя очень уверенно после вчерашней гонки преследования. Наша сервис-бригада проделала потрясающую работу»
1сегодня, 18:31
Губерниев о возвращении российских спортсменов: «Многое будет зависеть от того, что будет после инаугурации Трампа. Поэтому ждем»
88сегодня, 16:05
Дмитрий Губерниев: «Видим, как активно проигрывают спортсмены сборной. У Шашилова явно есть проблемы с подготовкой»
3сегодня, 15:18
Сборная Швеции победила в смешанной эстафете на Кубке мира впервые с 2010 года
1сегодня, 15:03
Кубок мира. Смешанная эстафета. Сборная Швеции была быстрейшей на лыжне, Франция проиграла 49 секунд, Украина – лучшая по скорострельности
5сегодня, 14:51
⚡️ Кубок мира. Швеция выиграла смешанную эстафету, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
262сегодня, 14:35
Майгуров о ситуации с Падиным: «Перед Новым годом обсудили все текущие вопросы. Я проинформировал о том, что у каждого тренера свой план и график работы»
1сегодня, 14:28
Виктор Майгуров: «Наша цель – Олимпийские игры 2026 года, как бы там ни было»
2сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3сегодня, 15:29
Кубок наций. Франция вышла на первое место, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
2сегодня, 15:25
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Швеция вышла на 2-е место, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:15
Кубок России. Общий зачет. Бабиков вышел в лидеры, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
10сегодня, 14:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
13сегодня, 14:19
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал одержал победу, Фрей – 2-й, Цобель – 3-й
2сегодня, 13:36
Кубок IBU. Гонка преследования. Менжен победила, Фемстейневик – 2-я, Полен – 3-я
2сегодня, 10:30
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
3вчера, 18:28
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
вчера, 15:19
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
вчера, 12:49
Рекомендуем