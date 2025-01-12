Дмитрий Губерниев: «Видим, как активно проигрывают спортсмены сборной. У Шашилова явно есть проблемы с подготовкой»

Дмитрий Губерниев высказался о прогрессе молодых российских биатлонистов.

«Молодежь активно взрослеет, видим вполне состоявшуюся Дюжеву, у Метели первый пьедестал. Видим, как активно проигрывают спортсмены сборной. У [Михаила] Шашилова явно есть проблемы с подготовкой, прежде всего с Казакевич, Наташа Шевченко достаточно стабильна, но может бегать лучше. Настя Шевченко потерялась. Тут есть от чего почесать затылок.

Посмотрите, как региональные команды себя проявляют. Майгуров сегодня намекал на сервис, дескать, сборники не используют или используют меньше фтор, запрещенный в Европе. Но здесь рубрика «в столовых и банях все равны».

То, что Плюснина обыгрывает очень многих сборниц, то, что сборников обыгрывают парни из Ямала, – это о многом говорит. Посмотрим что будет на Кубке Содружества. Но то, что у молодежи горят глаза, что люди не потеряли мотивацию и продолжают выступать, – это очень здорово. Это касается и опытных спортсменов, и особенно молодых», – сказал комментатор «Матч ТВ».