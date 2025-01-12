Майгуров о допуске: «Я надеюсь, что та тенденция, которая наметилась в отношении наших федераций по другим видам спорта, должна дать какие‑то плоды»

Майгуров надеется, что IBU прислушается к рекомендациям МОК по допуску россиян.

— Персональное обращение к кому‑то из членов исполкома будет неэффективным. Многие просто забоятся говорить. Есть такие прецеденты.

Я надеюсь, что та тенденция, которая наметилась в отношении наших федераций по другим видам спорта, должна дать какие‑то плоды. Те же выборы нового президента МОК. Понятно, что не один человек там решает. Но все это должно способствовать потеплению атмосферы.

— Насколько IBU будет прислушиваться к мнению МОК?

— IBU — член МОК. Они всегда прислушиваются. Они против течения точно не пойдут, даже если захотят. Я надеюсь, будут даны всем рекомендации, к которым невозможно будет не прислушаться, — сказал глава СБР Виктор Майгуров.