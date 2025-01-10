Виктор Майгуров: «Мы стараемся адаптироваться под ситуацию, а она может меняться. Надеемся, что нас пригласят участвовать в Олимпиаде»

Виктор Майгуров заявил о надежде на допуск российских биатлонистов к Олимпиаде.

С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-Д’Ампеццо.

– Многие наши биатлонисты отмечают плотность внутрироссийского календаря в нынешнем сезоне, соревнований больше, чем на Кубке мира. Хотели бы продолжить такую практику в будущем?

– Мы стараемся адаптироваться под ситуацию. А она может меняться. Следующий сезон – олимпийский. Мы надеемся, что нас пригласят участвовать в Олимпиаде в Кортина-Д’Ампеццо. Хотим этого. Если нас пригласят, то, конечно, будем корректировать календарь соревнований внутри России. Мы не дублируем все каждый раз, не действуем шаблонно. <...>

– Насколько часто контактируете с руководством IBU?

– Чисто переписка. Пока только так.

– Когда ждать, что они перейдут к личным контактам, отреагировав на ваши письма, или сами обратятся с предложением встретиться?

– Вряд ли они сами обратятся. Но идет общая тенденция, что российских спортсменов начинают постепенно возвращать в соревнования. Чего стоят только упомянутые вами истории с водными видами спорта, фигуристами и конькобежцами. Вот пловцы уже съездили на чемпионат мира, отлично выступили. И никаких проблем не было.

Мы постоянно актуализируем эту тему в переписке с IBU. Так или иначе, они нам тоже что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим хорошим вирусом, который идет в отношении других российских спортивных федераций, – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров .