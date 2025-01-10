Латыпов о трассе в Рязани: «Сегодня каша. Местами она узковата, приходилось отсиживаться за соперниками, терять секунды»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о каше на трассе в Рязани.

Латыпов занял шестое место в спринте на этапе Кубка России в Рязани с одним промахом.

– Был близкий промах, не прошел габарит. Здесь высокий пульс к подходу на рубеж, немного не додержал выстрел, поэтому была ошибка. Стоя уже немного сбавил перед рубежом и старался надежно отработать.

– Отставание в гонке преследования будет 16 секунд, а не 33.

– Уже легче, но при коротком круге, плюс равнинном, 16 секунд тоже кажется много. Нужно все сделать красиво и чисто на рубеже – тогда будет легче и убегать, и догонять.

Трасса сильно разбилась. Вчера был небольшой холод, была жесткая трасса. Сегодня каша. Когда ты выходишь, где трасса не накатана, долго обгоняешь. Местами она узковата, приходилось отсиживаться за соперниками, терять секунды и обгонять на более выгодных участках, – сказал Латыпов.