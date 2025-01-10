Антон Бабиков: «На предновогоднем сборе мы хорошо поработали, отстреляли патроны в Уфе, поэтому на 100% уверены в качестве в предстоящих гонках»
Антон Бабиков рассказал, что иногда халатно относился к выбору патронов.
Бабиков занял третье место в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Рязани.
– Назрел ноль на рубеже, наконец‑то. Это главный повод для радости. На трассе была интересная и плотная борьба, и призером мог стать любой, вот победить сегодня было не каждому дано, учитывая скорость Дмитрия.
– Что было не так со стрельбой?
– Может, мне уже и не стоит об этом говорить. Где‑то халатно относился к выбору патронов. На предновогоднем сборе мы хорошо поработали, отстреляли патроны в Уфе, поэтому на 100% уверены в качестве в предстоящих гонках, – сказал Бабиков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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