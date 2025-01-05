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Виктор Майгуров: «Надеемся, что этап Кубка России в Рязани состоится. Плана Б нет, все едут сюда»

Майгуров оценил возможность отмены этапа Кубка России в Рязани.

Соревнования должны пройти с 10 по 12 января. Сейчас в Рязани проходит «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов, где организаторам пришлось сократить круг из-за нехватки снега.

– Мы пока оптимистично смотрим вперед. Организаторы планируют еще пару дней поработать, чтобы замкнуть петлю, которая будет два с небольшим километра. Нам этого хватит.

– А план Б?

– Плана Б нет.

– Отменять или переносить?

– Все сюда едут. Так что надеемся, что состоится, – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Еще неизвестно [состоится или нет]. Нам сказали, что будут принимать решение чуть ли не в следующую пятницу. Пока вроде хотят, чтобы здесь остались. Потому что в Рыбинске тоже ситуация не самая простая. Там тоже нужно сохранять снег, трассу. Что поделать? Тренируемся, как можем», – заявил чемпион мира по биатлону Антон Бабиков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКубок России
logoСоюз биатлонистов России
logoАнтон Бабиков
logoВиктор Майгуров
logoсборная России
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