Виктор Майгуров: «Надеемся, что этап Кубка России в Рязани состоится. Плана Б нет, все едут сюда»
Соревнования должны пройти с 10 по 12 января. Сейчас в Рязани проходит «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов, где организаторам пришлось сократить круг из-за нехватки снега.
– Мы пока оптимистично смотрим вперед. Организаторы планируют еще пару дней поработать, чтобы замкнуть петлю, которая будет два с небольшим километра. Нам этого хватит.
– А план Б?
– Плана Б нет.
– Отменять или переносить?
– Все сюда едут. Так что надеемся, что состоится, – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
«Еще неизвестно [состоится или нет]. Нам сказали, что будут принимать решение чуть ли не в следующую пятницу. Пока вроде хотят, чтобы здесь остались. Потому что в Рыбинске тоже ситуация не самая простая. Там тоже нужно сохранять снег, трассу. Что поделать? Тренируемся, как можем», – заявил чемпион мира по биатлону Антон Бабиков.
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