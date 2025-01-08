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Бабиков о мотивации: «Стараюсь не только в биатлоне закрываться – люблю спорт в целом. Загорелся пробежать беговые старты»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал, как находит мотивацию в условиях отстранения.

– После отстранения наших биатлонистов от международных соревнований в какой степени Кубок России и Кубок Содружества позволяют им сохранять свой уровень?

– На мой взгляд, в этом сезоне уровень чуть-чуть поднялся. То есть ранее немножко чувствовался регресс, но сейчас уровень спортсменов вырос. Даже трудно сказать, что так смотивировало людей расти. Может быть, все равно влияет предчувствие скорых Олимпийских игр – неважно, допустят туда или не допустят. Люди все равно как-то мобилизируются – появляются спортсмены, которые находят мотивацию продолжать.

Но это, конечно, не всех касается. По себе могу сказать, что я не прогрессирую из года в год. Но в целом есть плюсы. 100% в чем-то мы прибавили – и спортсмены, и люди, которые организовывают соревнования. Надо настраиваться на лучшее и находить мотивацию – это самое важное.

– Прибавила в основном молодежь без имени – можно так сказать про кого-то из ваших многолетних партнеров по сборной?

– Ну скажем, такие возрастные, как я, не прибавили. За исключением редких суперталантов, как Логинов. Но такие ребята, как Серохвостов, Поварницын, Бажин Кирилл – это люди, которые все равно прибавляют, несмотря на отсутствие международного опыта. Их заинтересовало даже быть лучшими в России, что раньше казалось... Никто не считал количество титулов чемпиона России. Теперь люди понимают, что это тоже статус и тоже имеет значение, поэтому не опускают руки.

– А вам после золота чемпионата мира и участия в Олимпийских играх легко находить мотивацию выступать только на внутрироссийских соревнованиях?

– Нет, мне нелегко. Но я люблю спорт, поэтому отчасти для меня мотивация не только в том, чтобы пытаться стать лучшим биатлонистом. Есть цель и на другие виды спорта. Например, я загорелся пробежать беговые старты. И теперь, допустим, выходя на пробежку, а мы часто бегаем зимой, я думаю уже о том, как летом буду участвовать в каких-то соревнованиях по кроссу. Для меня это тоже мотивация.

То есть стараюсь не только в биатлоне закрываться – люблю спорт в целом. И это помогает где-то по чуть-чуть искать крупицы мотивации, – сказал Бабиков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
logoсборная России
Бег
logoАнтон Бабиков
logoКубок Содружества
logoКубок России
чемпионат России
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