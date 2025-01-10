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Дмитрий Лазовский: «Пробежал большую часть дистанции по комфортному состоянию, на стрельбе удалось реализовать себя без ошибок»

Белорусский биатлонист Лазовский прокомментировал победу в гонке Кубка России.

Дмитрий Лазовский выиграл спринт на этапе Кубка России в Рязани.

«Интересная гонка. Много пересекались с ребятами по дистанции. Ожидал, что гонка будет медленнее, тяжелее, но для меня лично все обошлось. Пробежал большую часть дистанции по комфортному состоянию, на стрельбе удалось реализовать себя без ошибок.

Приятно так начать новый год. Трасса со своей спецификой, на которой надо все время работать. Сделали несколько работ, пока был на «Гонке чемпионов» и после нее. Рельеф провоцирует работать, не переставая», – сказал Лазовский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoДмитрий Лазовский
сборная Беларуси
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