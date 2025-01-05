Евгений Редькин: «Считаю, что этот год прошел неплохо для российского биатлона. Есть талантливые и конкурентоспособные спортсмены»

Евгений Редькин назвал 2024 год неплохим для российского биатлона.

«Я считаю, что этот год прошел неплохо для российского биатлона. Есть талантливые и конкурентоспособные спортсмены.

А также очень здорово, что есть приличные спортсмены, которые лидируют и на которых надо равняться. Их не так много, но так и должно быть», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов Югры.