Евгений Редькин: «Считаю, что этот год прошел неплохо для российского биатлона. Есть талантливые и конкурентоспособные спортсмены»
Евгений Редькин назвал 2024 год неплохим для российского биатлона.
«Я считаю, что этот год прошел неплохо для российского биатлона. Есть талантливые и конкурентоспособные спортсмены.
А также очень здорово, что есть приличные спортсмены, которые лидируют и на которых надо равняться. Их не так много, но так и должно быть», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов Югры.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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