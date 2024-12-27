Юрлова-Перхт о тренерской работе: «Пока войти в сборную России цели не было. Мне просто интересно сейчас делиться опытом»

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своей тренерской работе.

– Вы сейчас продолжаете тренировать сборную Санкт-Петербурга?

– Да, продолжаю. Мы работаем с девушками, даже с ребятами из сборной Санкт-Петербурга. Довольно-таки продуктивное лето у нас получилось. Возможно, мне удалось что-то донести до спортсменов и, наверное, им в какой-то мере легче со мной общаться, легче спрашивать у меня какого-то совета, потому что действительно недавно мы еще с ними вместе выступали.

– Хотели бы дальше развивать тренерскую карьеру? Войти в сборную России?

– Нет, пока такой цели не было. Мне просто интересно сейчас делиться опытом, получать сам опыт именно тренерской деятельности. В любом деле нужен опыт. Не каждый хороший спортсмен может быть тренером.

– Ваш муж – австриец. Вы сейчас по-прежнему живете на две страны?

– Нет, сейчас мы больше в России находимся. Мой муж с этого сезона работает в магнитогорском «Металлурге». Мы больше времени проводим в Санкт-Петербурге. Ну и между Петербургом и Магнитогорском.

– Новый год будете встречать в России или в Австрии?

– В России.

– Футболистам за карьеру удается накапливать приличные суммы. Как вышло у вас? Вы себе можете позволить жить в своё удовольствие и не работать?

– Ха-ха, я не футболист, поэтому буду работать, – сказала Юрлова-Перхт.