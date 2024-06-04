Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сыграет в баскетбольном матче на ПМЭФ

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт сыграет в баскетбольном матче 7 июня.

Встреча пройдет в формате противостояния Москвы и Санкт-Петербурга на КСК «Арене» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отмечается, что биатлонистка регулярно посещает матчи баскетбольного «Зенита».

Юрловой-Перхт 39 лет, она завершила карьеру в апреле этого года.

Программа Спортивных игр ПМЭФ включает в себя мероприятия по 18 видам спорта.