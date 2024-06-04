Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сыграет в баскетбольном матче на ПМЭФ

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт сыграет в баскетбольном матче 7 июня.

Встреча пройдет в формате противостояния Москвы и Санкт-Петербурга на КСК «Арене» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Отмечается, что биатлонистка регулярно посещает матчи баскетбольного «Зенита».

Юрловой-Перхт 39 лет, она завершила карьеру в апреле этого года. 

Программа Спортивных игр ПМЭФ включает в себя мероприятия по 18 видам спорта.

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Певички и комментаторы бегут забеги, биатлонистки рубятся в баскет - российский спорт, бессмысленный и беспощадный
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