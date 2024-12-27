Екатерина Юрлова-Перхт: «Губерниеву респект, несмотря на всю ситуацию, он старается из каждой трансляции внутрироссийских соревнований сделать настоящее шоу»

– Следите ли сейчас за российскими биатлонными соревнованиями? Насколько вам интересно? Разделяете ли мнение, что популярность биатлона во многом держится на Губерниеве?

– Дмитрию респект, потому что действительно, несмотря на всю ситуацию, он старается из каждой трансляции внутрироссийских соревнований сделать настоящее шоу. Классная программа «Биатлон с Губерниевым», где он знакомит нас с новыми именами, фамилиями. Правда, отчасти это заслуга и самих спортсменов, и организаторов.

– Репортажи Губерниева вам нравятся?

– Они всегда интересны, они эмоциональны. Конечно, в этом Дмитрию надо отдать должное.

– Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин, считает, что комментатор должен говорить только «пас налево», «пас направо» и никаких оценок не высказывать со своей стороны. В биатлоне, на ваш взгляд, должно быть так же?

– Это зависит от уровня компетентности комментатора. Конечно, если он новичок, то, наверное, ему сложно что-то говорить, обсуждать как эксперту.

Если, допустим, комментатор бывший спортсмен или эксперт именно этого вида спорта – почему нет? Почему не высказать свое мнение? Это интересно будет послушать и тем, кто смотрит трансляцию, и, может быть, потом в пересмотре спортсменам тоже, – сказала Юрлова-Перхт.