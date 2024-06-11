«Поняла, что даже со своей подготовкой перестреливаю кого-то». Юрлова назвала три проблемы российского биатлона

Екатерина Юрлова назвала три проблемы российского биатлона.

«Я в этом году поездила по соревнованиям и поняла, что я со своей подготовкой, наверное, даже перестреливаю кого-то. Вот это проблема касательно спортсменов.

Дальше мне видится, что для того, чтобы наш спорт развивался, отдавая большую дань и уважение тем регионам, в которых он очень классно развивается, я бы все-таки хотела, чтобы география расширялась. Я бы очень хотела, например, чтобы в Санкт-Петербурге были хотя бы Кубки России.

Третья проблема – хотелось бы скорейшего возвращения на мировую арену. Ну а пока я очень рада, что у ребят и девчонок есть такая классная возможность соревноваться на интересных стартах. Как, например, в этом году на очень высоком уровне прошла», – рассказала Екатерина Юрлова в шоу «Макияж с Кирой Дюжевой».