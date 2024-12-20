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Губерниев о допуске фигуристов: «Есть слабая, но все‑таки надежда, что FIS, IBU и остальные федерации присоединятся»

Дмитрий Губерниев заявил о надежде на допуск российских лыжников и биатлонистов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся! Очень надеемся, что эта декабрьская ласточка с весною в сени к нам прилетит и ситуация будет меняться.

Это очень хорошая новость, если ISU разрешает российским фигуристам, шорт‑трекистам и конькобежцам участвовать в отборе. Есть слабая, но все‑таки надежда, что FIS (Международная федерация лыжного спорта), IBU (Международный союз биатлонистов) и остальные федерации присоединятся.

Это говорит о многом. Все‑таки о тенденции. Я по‑прежнему скорее пессимист, чем оптимист, если оценивать наши общие шансы на участие в Олимпийских играх. Но все‑таки веяние времени говорит о том, что мы потихонечку возвращаемся.

Здесь я по‑прежнему хочу отметить, что верю в чудеса спортивной дипломатии. Не зря министр Дегтярев говорил, что надо спокойно притушить фитильки нашей критики МОК (Международного олимпийского комитета) и наших воплей, в том числе телевизионных, и я не про свои блистательные вопли. Нужно договариваться возвращаться», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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