Дмитрий Губерниев: «Я назову двух лучших биатлонистов года – Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Даниила»
Дмитрий Губерниев назвал лучших биатлонистов 2024 года.
«Серохвостов в прошлом сезоне болел – это одна история, а в этом сезоне он хорош. Поэтому я назову двух лучших биатлонистов года – Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Серохвостова. Концовку года Даниил провел ярко.
Что касается девчонок, похожая ситуация. Назову двух лучших – это Наташа Шевченко, конечно же, и Вика Сливко. Вика очень стабильна и в конце года выступала очень ярко», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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