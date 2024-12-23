Дмитрий Губерниев: «Я назову двух лучших биатлонистов года – Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Даниила»

Дмитрий Губерниев назвал лучших биатлонистов 2024 года.

«Серохвостов в прошлом сезоне болел – это одна история, а в этом сезоне он хорош. Поэтому я назову двух лучших биатлонистов года – Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Серохвостова. Концовку года Даниил провел ярко.

Что касается девчонок, похожая ситуация. Назову двух лучших – это Наташа Шевченко, конечно же, и Вика Сливко. Вика очень стабильна и в конце года выступала очень ярко», – сказал спортивный комментатор Губерниев.