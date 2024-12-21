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  • Кира Дюжева: «Когда-нибудь в масс-старте заеду в призы и порву на себе всю одежду, чтобы все увидели, какая я сильная. Жму от груди 55 кг»
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Кира Дюжева: «Когда-нибудь в масс-старте заеду в призы и порву на себе всю одежду, чтобы все увидели, какая я сильная. Жму от груди 55 кг»

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала, что жмет 55 кг от груди.

«Думала, что я где-нибудь когда-нибудь в масс-старте заеду в призы и закричу, порву на себе всю одежду, чтобы все увидели, какая я сильная. Хочу всем «банки» свои показать, пресс.

Я же все лето делала брусья и подтягивания. Знаете, сколько жму от груди? 55 кг», – сказала Дюжева в эфире «Матч ТВ».

Макияж для всей команды, пирсинг сосков, забег от медведя босиком. Что за девушка-ураган в биатлоне?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Кира Дюжева
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